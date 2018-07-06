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Макаревич, Ахеджакова та інші: концерт на підтримку Сенцова у Москві

У концерті в Москві на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова взяли участь відомі росіяни.

У Москві в п’ятницю, 6 липня, відбувся концерт на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомляє DW, серед учасників заходу – Віктор Шендерович, Лев Рубінштейн, Лія Ахеджакова, Андрій Макаревич, Марія Альохіна, артисти Театру.doc та інші.

На концерті показали фрагменти з фільму Процес Аскольда Курова про справу, за якою засуджений режисер, а також представлено проект Оповідання – відеозаписи читання оповідань Сенцова.

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Нагадаємо, кінематографісти знялися у відео, в якому прочитали оповідання Автобіографія зі збірки Рассказы Сенцова.

Фото: УНІАН

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