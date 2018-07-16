PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / У Росії стадіон до ЧС-2018 за 16 млрд розмило дощем/

У Росії стадіон до ЧС-2018 за 16 млрд розмило дощем

Дощі розмили дорогу, побудовану до чемпіонату світу з футболу, а також заливають стадіон Волгоград Арена.

У Волгограді після сильних дощів зруйнувалася дорога, що проходить поруч з Волгоград Ареною.

На дорогу висипалися земля і пісок, які покривали територію навколо стадіону, побудованого до ЧС-2018. Про це повідомило місцеве видання V1.ru.

Судячи з відео в соцмережах волгоградців, дощ розмив частину території стадіону біля центральної набережної. У роликах видно, як пісок засипає дорогу, залиту водою.

Читайте: У Росії для власників квартир ввели збори за дощ

Крім того, очевидці опублікували відео того, як протікає дах стадіону, який побудували за 16 млрд рублів спеціально до Чемпіонату світу з футболу-2018.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали головні фейли Чемпіонату світу-2018, який відбувся в РФ.

Фото: V1.ru

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Багаторічна дурість США: Трамп назвав причину поганих відносин з РФ
Українських політв’язнів у Росії насправді більше, ніж 70 – Крим SOS
Мер Парижа нагадала про Сенцова у день фіналу ЧС-2018
Катастрофа МН-17: країни G7 звернулися до Росії
США-Росія
США звинуватили 12 росіян у втручанні в американські вибори
Прапор Польщі
Польського дипломата побили у російському літаку
Олег Сенцов
Мати Сенцова попросила Путіна про помилування
День народження Сенцова! Глобальні акції підтримки українського режисера
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка