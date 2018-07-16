У Росії стадіон до ЧС-2018 за 16 млрд розмило дощем

Дощі розмили дорогу, побудовану до чемпіонату світу з футболу, а також заливають стадіон Волгоград Арена.

У Волгограді після сильних дощів зруйнувалася дорога, що проходить поруч з Волгоград Ареною.

На дорогу висипалися земля і пісок, які покривали територію навколо стадіону, побудованого до ЧС-2018. Про це повідомило місцеве видання V1.ru.

Судячи з відео в соцмережах волгоградців, дощ розмив частину території стадіону біля центральної набережної. У роликах видно, як пісок засипає дорогу, залиту водою.

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Крім того, очевидці опублікували відео того, як протікає дах стадіону, який побудували за 16 млрд рублів спеціально до Чемпіонату світу з футболу-2018.

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Фото: V1.ru