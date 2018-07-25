Макаревич, Пошлая Молли: музиканти бойкотують Нашествие через Міноборони РФ

Російські музиканти відмовляються виступати на найбільшому музичному фестивалі Нашествие через його співпрацю з Міноборони РФ.

Про це повідомляє tjournal.

23 липня представники відразу трьох російських панк-груп — Порнофильмов, Элизиума і Йорша — оголосили про скасування своїх виступів на фестивалі.

24 липня про аналогічне рішення повідомили представники групи Пошлая Молли.

– Там, де музика — немає місця зброї, – сказали представники групи.

Сьогодні співачка Монеточка оголосила про скасування свого концерту на Нашествии. Про це вона написала в соцмережі. Вона не назвала конкретну причину відмови, але прикріпила пісню гурту ДДТ — Не стреляй.

До речі, Міноборони вперше співпрацювала з організаторами фестивалю у 2013 році, а з 2014 року є офіційним партнером Нашествия. Армія Росії використовує фестиваль для свого просування, виставляє бойову техніку і проводить рекрутинг під слоганом Армія з народом!

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За словами музикантів, у 2018 році організатори Нашествия пообіцяли не співпрацювати з Міноборони, і на початку червня підтвердили свої наміри. Проте в кінці липня вони розіслали учасникам фестивалю повідомлення про те, що на фестивалі все-таки з’являться зони з “військовою технікою та пунктами відбору”.

Конфлікт організаторів Нашествия і окремих колективів через Міноборони почався в 2015 році. Першим хедлайнером фестивалю, який відмовився від участі через присутність військових, стала група Машина времени.

– Я не маю нічого проти патріотичного виховання, але вважаю, що військово-патріотичне виховання і рок-н-рол – це речі несумісні, – сказав лідер гурту Андрій Макаревич.

У 2015 році свій останній концерт на Нашествии відіграла і група Тараканы!. Тоді її соліст Дмитро Сід Спірін виступив з короткою пацифістської промовою, через кілька хвилин після якої музиканти виконали кавер на радянську антивоєнну пісню Солнечный круг.

– Якщо б ті, хто привів на це поле танки, хотіли миру, вони б розвісили поруч з ними закривавлені бинти, кишки, мізки, сльози матерів, викопали б братські могили. Щоб ми могли точніше зрозуміти, що робить зброю, – сказав він.

Як зазначила Нова газета, на тлі збройного конфлікту на Донбасі багато російських музикантів почали виступати з осудом мілітаризму або антивоєнними піснями. Крім групи ДДТ, відомої своїми пацифістськими поглядами, видання віднесло до їх числа угруповання Ленінград і групу The Matrixx — проект екс-соліста Агати Крісті Гліба Самойлова.

До слова, групи Пошлая Молли і Элизиум виступили на українському фестивалі Atlas Weekend 2018.

Фото: Facebook.