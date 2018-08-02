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Поліцейські зловили кота-наркокур’єра

У Новомосковську (Росія) співробітники поліції затримали кота, який повинен був пронести наркотики в колонію №6.

Про це повідомляється на сайті МВС РФ.

Раніше кіт жив на території колонії, але один з ув’язнених забрав його після звільнення.

Коту виготовили нашийник для перенесення наркотиків. Поліцейські знайшли в нашийнику 5,79 грам гашишу і 1,56 грам амфетаміну.

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Поліцейські також затримали 32-річного чоловіка і 22-річну дівчину. Проти них порушили справу про незаконний збут наркотичних засобів (частина 2 статті 228.1 КК).

Нещодавно біля аеропорту Бориспіль співробітники СБУ затримали 38-річного хакера з Києва за контрабанду 5 кг кокаїну вартістю 10 млн гривень.

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