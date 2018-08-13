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Мінімум з 2016 року: рубль рекордно обвалився

13 серпня курс долара перевищив 68 рублів вперше з 18 квітня 2016 року, а євро перевищив 78 рублів з 11 квітня.

курс валют

Про це свідчать дані торгів.

Рубль почав дешевшати минулого тижня після того, як стало відомо про внесення до Конгресу законопроекту про посилення економічних санкцій проти Росії. Його автори запропонували, зокрема, заборонити в США операції з новим російським держборгом, а також заборонити роботу в США найбільшим російським банкам, у тому числі ВТБ, Сбербанк і ВЕБу.

Читайте: Обвал рубля і повалення влади – що чекає Путіна і до чого тут 11 серпня

8 серпня новим чинником для зниження курсу рубля стала заява Держдепартаменту США. Відомство заявило про причетність Росії до отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. У зв’язку з цим адміністрація США вирішила з 22 серпня ввести нові санкції відносно Росії. Обмеження торкнуться поставок в Росію товарів, пов’язаних з національною безпекою, включаючи технології, пов’язані з нафтою і газом, а також електроніки.

Нагадаємо, 10 серпня курс долара в Росії перевищив 67 рублів вперше з 3 серпня 2016 року.

Фото: dreamstime.

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