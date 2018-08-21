Суддя звільнився після веселощів з оголеною блондинкою на заправці (18+)

Районний суддя в Ставрополі (РФ) Юрій Макаров умовив оголену блондинку сходити за шампанським на заправку і знімав це на відео, потім все заперечував і подав у відставку.

Про це повідомляє The Sun.

Підставою для звільнення стала відеозапис.

– Так, це виявився голова суду, який у позаслужбових відносинах повинен уникати всього, що могло б применшити авторитет судової влади, гідність судді, – написав у Telegram правозахисник Павло Чиков.

На початку серпня в соцмережах з’явився ролик з камер відеоспостереження, на якому відображено, як на одній із заправок Краснодара зупинився білий Mercedes і з нього вийшли чоловік з оголеною блондинкою.

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Вони поговорили, потім дівчина, усміхаючись, попрямувала в магазин і купила пляшку шампанського, а її супутник весь цей час знімав відбуваються на камеру мобільного телефону.

Користувачі соцмереж впізнали у чоловікові голову Жовтневого районного суду Юрія Макарова. До того ж номер автомобіля героя ролика і судді виявився ідентичним.

– У мене немає такого живота. Я не маю ніякого відношення до чоловіка на ролику. Я схиляюся до думки, що це якийсь піар, хайп. Там є тільки певні подібності на ролику. Ні дружина, ні мої друзі не пізнають мене, – виправдовувався Макаров.

Однак потім він написав заяву про відставку за власним бажанням.

До речі, у Києві відкрили арт-кафе з сексуально-освітньою спрямованістю, де обслуговують клієнтів напівоголені офіціанти.