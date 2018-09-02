2 вересня у Москві пройшов похорон російського співака і друга бойовиків “ДНР” Йосипа Кобзона.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Церемонія прощання відбулася в Концертному залі імені Чайковського.

На будівлі розмістили великий траурний портрет артиста, а всередині на сцені встановили квіткову композицію у формі слова Дідусь, виставлені медалі та ордени Кобзона.

На екранах над сценою включили відео з кадрами з його життя.

За інформацією російських ЗМІ, попрощатися з артистом прийшли безліч людей, політиків і його колег.

Відомо, що на церемонії був присутній президент РФ Володимир Путін, прем’єр Дмитро Медведєв, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, перша у світі жінка-космонавт Валентина Терешкова, співак Олександр Маршал, артист Володимир Винокур, Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним, співачка Валерія, Борис Моісеєв та інші.

До речі, під час церемонії прощання Моісеєву стало погано і його вивели під руки помічники.

Під час церемонії було перекрито рух на Тріумфальній площі. Безпека в цьому районі забезпечувалась десятками співробітників поліції і Росгвардії.

Похорон пройшов у другій половині дня за єврейською традицією.















Похорон Кобзона у Москві / 8 фотографий

Нагадаємо, Кобзон помер 30 серпня у віці 80 років. Відомо, що протягом 13 років артист боровся з раком.

Фото: Агентство-Москва, Twitter.