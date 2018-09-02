Похорон Кобзона у Москві

2 вересня у Москві пройшов похорон російського співака і друга бойовиків “ДНР” Йосипа Кобзона.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Церемонія прощання відбулася в Концертному залі імені Чайковського.
На будівлі розмістили великий траурний портрет артиста, а всередині на сцені встановили квіткову композицію у формі слова Дідусь, виставлені медалі та ордени Кобзона.
На екранах над сценою включили відео з кадрами з його життя.Читайте: Помер Йосип Кобзон: шлях від народного артиста до прихильника терористів За 5 місяців до смерті. У мережі показали останні фото Кобзона 5 хітів, які прославили Кобзона
За інформацією російських ЗМІ, попрощатися з артистом прийшли безліч людей, політиків і його колег.
Відомо, що на церемонії був присутній президент РФ Володимир Путін, прем’єр Дмитро Медведєв, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, перша у світі жінка-космонавт Валентина Терешкова, співак Олександр Маршал, артист Володимир Винокур, Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним, співачка Валерія, Борис Моісеєв та інші.
До речі, під час церемонії прощання Моісеєву стало погано і його вивели під руки помічники.
Під час церемонії було перекрито рух на Тріумфальній площі. Безпека в цьому районі забезпечувалась десятками співробітників поліції і Росгвардії.
Похорон пройшов у другій половині дня за єврейською традицією.
Нагадаємо, Кобзон помер 30 серпня у віці 80 років. Відомо, що протягом 13 років артист боровся з раком.
Фото: Агентство-Москва, Twitter.