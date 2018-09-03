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154 особи і 44 компанії: ЄС продовжить санкції проти РФ на півроку

Дипломати країн-членів Євросоюзу погодили продовження персональних санкцій проти росіян і сепаратистів у анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

санкции ес

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Дипломати ЄС сьогодні вирішили продовжити заборону на візи і заморожування активів ще на шість місяців для політиків з Росії і сепаратистів у Криму та на Донбасі. Захарченко, очевидно, буде видалений зі списку, таким чином, він складатиметься з 154 чоловік та 44 компаній, – заявив Йозвяк.

Читайте: Україна готує санкції проти 19 компаній за будівництво Керченського мосту

За його словами, це рішення має бути підтверджено послами країн-членів ЄС у середу, 5 вересня.

Раніше Україна запровадила санкцій проти 19 російських компаній і 22 фізичних осіб, які брали участь у будівництві Керченського мосту в Криму.

Нагадаємо, ЄС ввів санкції відносно 6 російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

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