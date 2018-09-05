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1,5 роки без соцмереж та мережива: у РФ фотомодель посадили через бійку з ДАІшниками

Російській Instagram-моделі Кірі Майєр дали 1,6 роки колонії-поселення за побиття співробітника ДАЇ.

кира майер

Про це повідомляє Лента.ру.

– Кіра Майєр визнана винною у вчиненні двох злочинів, передбачених частиною 1 статті 318 КК РФ (Застосування насильства відносно представника влади), і їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 6 місяців з відбуванням покарання в колонії-поселенні, — сказали в суді.

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Нагадаємо, у травні в центрі Москві Майєр побилася з працівниками ДАІ. Причина була в тому, що дівчина їздила без прав, але віддавати недійсний документ відмовлялася.

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