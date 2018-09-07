Росіянка дивом врятувалася після обвалення бетонної плити

З’явилося відео з камери спостереження на під’їзді будинку в Нижньому Новгороді (Росія), у якого обрушилася бетонна плита, що дивом не привалила жінку.
НП з обваленням бетонної плити сталася в середу, 5 вересня. На запис потрапило те, як мешканка під’їзду дивом врятувалася.
Відео опублікувала організація Безпечний будинок, яка встановила відеодомофон у під’їзді, пише
nn.ru.
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– На відео потрапило, як мешканка врятувалася від біди і встигла відбігти. Вона в цей момент дзвонила в домофон, помітила плиту, що летіла на неї, і встигла відскочити. Плита перекрила вхід у під’їзд, – розповіли в організації.
Нагадаємо, в Україні на Тернопільщині водій
дивом врятувався з палаючого молоковоза.
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