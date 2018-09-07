Винищувачі США перехопили 2 російських бомбардувальники біля берегів Аляски

1 вересня американські винищувачі F-22 перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 біля Алеутських островів.

Про це повідомляє The Washington Free Beacon з посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

За словами представника NORAD Михайла Кучарека, російські бомбардувальники перебували в “ідентифікаційної зоні повітряної безпеки Аляски”, але в повітряний простір США або Канади не заходили. Він зазначив, що F-22 перехопили і супроводжували бомбардувальники, поки ті не залишили ідентифікаційну зону.

У Пентагоні додали, що разом з Ту-95 перебував щонайменше один літак-заправник Іл-78, а це може свідчити про те, що бомбардувальники пройшли довгий шлях і їм знадобилася дозаправка під час польоту.

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Відзначено, що перехоплення збіглося з часом з навчань Схід на Далекому Сході і, можливо, було частиною військових тренувань. Є припущення, що бомбардувальники відпрацьовували удари крилатими ракетами по системах ППО на Алясці.

– Перехоплення сталося поблизу великої радіолокаційної системи з фазованою решіткою під назвою Cobra Dane, яка стежить за запуском російських ракет і польотами літаків. Радар розташований на повітряній станції Eareckson на віддаленому острові Шемья, – пише видання.

Бомбардувальники також перебували “на відстані польоту крилатої ракети” від системи ППО США на базі в Форте Грилі на Алясці, а також досить близько для потенційного удару по базі ВПС США в Клір Ейр в центральній частині штату.

Нагадаємо, 24 серпня винищувачі Великої Британії перехопили над Чорним морем російський протичовновий літак Бе-12.