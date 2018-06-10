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Саміт G7: лідери Великої сімки заявили про підтримку України

Лідери країн Великої сімки заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

G7

Про це йдеться у спільному комюніке, опублікованому за підсумками саміту G7 в Канаді.

– Ми зберігаємо нашу готовність допомогти Україні в реалізації її амбітною і необхідної програми реформ, – йдеться в документі.

Також політики засудили невиконання Росією Мінських домовленостей.

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– Ми нагадуємо, що продовження санкцій чітко пов’язано з тим, що Росія не продемонструвала повне виконання своїх зобов’язань в Мінських домовленостях і повагу суверенітету України, і ми повністю підтримуємо зусилля в рамках “нормандського формату” та ОБСЄ для вирішення конфлікту в Східній Україні. Якщо того вимагатимуть наші дії, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії, – заявили лідери країн G7.

У Великій сімці закликали Росію припинити дестабілізуючі дії по підриву демократичних систем і згорнути підтримку сирійського режиму.

При цьому в G7 погодилися продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз і глобальних викликів.

– Ми і далі будемо підтримувати громадянське суспільство Росії і розвивати міжособистісні зв’язку, – йдеться в комюніке.

Нагадаємо, лідери країн Великої сімки погодили створення так званого підрозділу швидкого реагування для боротьби з ворожими діями інших держав, таких як кібератаки або отруєння.

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