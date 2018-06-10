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Угорщина оголосила військову тривогу через український літак

Вночі 10 червня літак з України нелегально перетнув повітряний простір Угорщини через що угорські повітряні сили призвели в бойову готовність.

венгрия

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Прикордонники відразу ж оголосили тривогу і поінформували відповідні органи безпеки НАТО.

Крім того, в повітря підняли шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen.

Інцидент стався на українсько-угорському кордоні в районі пункту пропуску Лужанка – Берегшурань.

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Угорські військові зазначили, що літак, що прибув з України, покинув повітряний простір Угорщині після ряду маневрів.

– Не виключено, що це черговий контрабандний літак, яким закарпатські ділки відправляють в ЄС все що завгодно – сигарети, нелегалів та інші товари, що заборонені, – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Угорщина пропонує переглянути підтримку НАТО України, тому що Київ нібито “провалив реформування”.

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