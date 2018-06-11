У США затримали дезертира, який 35 років ховався від армії

У Каліфорнії (США) затримали чоловіка, який втік зі служби у військово-повітряних силах США в 1983 році і жив під вигаданим ім’ям.

Про це повідомляє ВВС.

Капітан Вільям Говард Хьюз-молодший мав доступ до військової таємниці.

Останній раз його бачили, коли він знімав $28,5 тисяч зі свого банківського рахунку в штаті Нью-Мексико після повернення з офісу НАТО в Нідерландах.

Чоловік “проколовся” під час допиту у слідчих, які ведуть справу про паспортному шахрайстві. Відповіді Баррі О`бірна (як називав себе дезертир) були непослідовними і під тиском співрозмовників він змушений був визнати, що насправді його звуть Вільям Хьюз.

Читайте: У Рівному 6-річний хлопчик два дні ховався від батьків у парку

Свою втечу з армії він пояснив депресією, яка розвинулася у нього під час служби. Тому він вирішив піти з повітряних сил і придумав фейкове ім’я.

Через доступ до секретної інформації Хьюз потрапив в список семи найбільш розшукуваних втікачів в США. Зараз дезертир перебуває у попередньому ув’язненні.

До речі, в Україні майже 20 тисяч військовослужбовців притягнуто до кримінальної відповідальності за фактом дезертирства.