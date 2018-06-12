Історичний момент: Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися і потиснули один одному руки на саміті в Сінгапурі.
Про це повідомляє CNN.
– На порядку денному знаходиться ядерна програма Північної Кореї. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї, – йдеться в повідомленні.
Політики провели закриту зустріч трохи менше години, на якій були присутні тільки перекладачі.
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На ній Трамп висловив надію, що історичний саміт буде “надзвичайно успішним”. Сидячи поруч з лідером КНДР, Трамп сказав: “У нас попереду чудові відносини”.
Кім Чен Ин сказав, що на зустрічі є ряд “перешкод”, однак її проведення вже є перемогою”.
Першим на зустріч в готель прибув кортеж Кім Чен Ина, потім – Трампа.
Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.
Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив про скасування саміту між США і КНДР, у якому повинні були взяти участь лідери обох країн.
Вже 25 травня стало відомо, що США відновили діалог з КНДР.
Фото: CNN.