PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Історичний момент: Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Сінгапурі/

Історичний момент: Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися і потиснули один одному руки на саміті в Сінгапурі.

встреча трампа и ким чен ына

Про це повідомляє CNN.

– На порядку денному знаходиться ядерна програма Північної Кореї. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї, – йдеться в повідомленні.

Політики провели закриту зустріч трохи менше години, на якій були присутні тільки перекладачі.

Читайте: Кім Чен Ин хоче зустрітися з Путіним

На ній Трамп висловив надію, що історичний саміт буде “надзвичайно успішним”. Сидячи поруч з лідером КНДР, Трамп сказав: “У нас попереду чудові відносини”.

Кім Чен Ин сказав, що на зустрічі є ряд “перешкод”, однак її проведення вже є перемогою”.

Першим на зустріч в готель прибув кортеж Кім Чен Ина, потім – Трампа.

Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.

image image image
Історичний момент: Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Сінгапурі / 3 фотографии

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив про скасування саміту між США і КНДР, у якому повинні були взяти участь лідери обох країн.

Вже 25 травня стало відомо, що США відновили діалог з КНДР.

Фото: CNN.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка