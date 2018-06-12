Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися і потиснули один одному руки на саміті в Сінгапурі.

Про це повідомляє CNN.

– На порядку денному знаходиться ядерна програма Північної Кореї. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї, – йдеться в повідомленні.

Політики провели закриту зустріч трохи менше години, на якій були присутні тільки перекладачі.

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На ній Трамп висловив надію, що історичний саміт буде “надзвичайно успішним”. Сидячи поруч з лідером КНДР, Трамп сказав: “У нас попереду чудові відносини”.

Кім Чен Ин сказав, що на зустрічі є ряд “перешкод”, однак її проведення вже є перемогою”.

Першим на зустріч в готель прибув кортеж Кім Чен Ина, потім – Трампа.

Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.





Історичний момент: Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Сінгапурі / 3 фотографии

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив про скасування саміту між США і КНДР, у якому повинні були взяти участь лідери обох країн.

Вже 25 травня стало відомо, що США відновили діалог з КНДР.

Фото: CNN.