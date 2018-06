Креветки, авокадо і морозиво. Меню обіду Трампа та Кім Чен Ина

Меню журналіст опублікував у Twitter.

На закуску був поданий коктейль з креветок з авокадо і з зеленим манго.

На десерт був крем з темного шоколаду та ганаш, ванільне морозиво і випічка.

– Трамп запросив Кім Чен Ина сісти за стіл, а потім звернувся до фотографів з жартівливим проханням зробити фото, де вони будуть виглядати “милими, красивими і стрункими”, – повідомляє CNN.

President Trump and Kim Jong Un sit down for a working lunch during the historic summit. pic.twitter.com/jdcEpoqyge

— Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 12 июня 2018 г.