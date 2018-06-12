PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Креветки, авокадо і морозиво. Меню обіду Трампа та Кім Чен Ина/

Креветки, авокадо і морозиво. Меню обіду Трампа та Кім Чен Ина

На саміті в Сінгапурі президент США Дональд Трамп і глава КНДР Кім Чен Ин їли яловичі реберця, свинину зі смаженим рисом Янчжоу і корейське блюдо, а саме тушковану тріску під соєю.

ким чен ын

Меню журналіст опублікував у Twitter.

На закуску був поданий коктейль з креветок з авокадо і з зеленим манго.

На десерт був крем з темного шоколаду та ганаш, ванільне морозиво і випічка.

Читайте: Кім Чен Ин хоче зустрітися з Путіним

– Трамп запросив Кім Чен Ина сісти за стіл, а потім звернувся до фотографів з жартівливим проханням зробити фото, де вони будуть виглядати “милими, красивими і стрункими”, – повідомляє CNN.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися сьогодні на саміті в Сінгапурі.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка