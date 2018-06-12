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У радника Трампа стався серцевий напад

У радника президента США Дональда Трампа з економічних питань Лоуренс Кудлоу стався серцевий напад незадовго до початку зустрічі з главою КНДР Кім Чен Ином.

Лоуренс Кудлоу

Про це у своєму Twitter повідомив Дональд Трамп.

– У нашого великого Ларрі Кудлоу, який так старанно працює над торгівлею і економікою, тільки що стався серцевий напад, – написав Трамп.

Читайте: Кім Чен Ин хоче зустрітися з Путіним

Він повідомив, що зараз його радник знаходиться в Медичному центрі Уолтера Ріда.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися сьогодні на саміті в Сінгапурі.

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