Вийдете з України? Трамп неформально поставив питання Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби у нього була можливість з Володимиром Путіним на саміті G7, він попросив його піти з України і Сирії.
Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News.
Трамп запевнив, що він обов’язково порозумівся б з главою РФ.
– Якщо б, наприклад, Путін сидів навпроти мене за одним столом там, у Канаді, я б сказав: Зробіть ласку, вийдіть з Сирії. Вийдіть з України. Вас не повинно бути там, — підкреслив Трамп.
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За його словами, він попросив Путіна зробити ті речі, які корисні для всього світу.
Раніше лідери країн Великої сімки заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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