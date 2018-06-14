Вийдете з України? Трамп неформально поставив питання Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби у нього була можливість з Володимиром Путіним на саміті G7, він попросив його піти з України і Сирії.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Трамп запевнив, що він обов’язково порозумівся б з главою РФ.

– Якщо б, наприклад, Путін сидів навпроти мене за одним столом там, у Канаді, я б сказав: Зробіть ласку, вийдіть з Сирії. Вийдіть з України. Вас не повинно бути там, — підкреслив Трамп.

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За його словами, він попросив Путіна зробити ті речі, які корисні для всього світу.

Раніше лідери країн Великої сімки заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.