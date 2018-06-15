У США заарештований екс-радник Януковича Пол Манафорт

Суд у Вашингтоні (США) ухвалив рішення про взяття під варту екс-голови передвиборного штабу Дональда Трампа та екс-радника Віктора Януковича – Пола Манафорта.

Про це повідомляє Bloomberg.

Суддя скасував перебування Манафорта під домашнім арештом після того, як адвокати спеціального прокурора Роберта Мюллера повідомили, що Манафорт намагався втрутитися в справи свідків.

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Суддя зазначив, що Манафорт зловживає довірою, наданою йому півроку тому.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що екс-політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт не мав змов під час участі у його виборчій кампанії.

Нагадаємо, в жовтні Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США. ФБР пред’явило йому звинувачення по 12 епізодів, в тому числі у змові проти влади США. Серед інших епізодів обвинувачення – відмивання грошей, неправдиві заяви і сім випадків замовчування про рахунки в зарубіжних банках.

Фото: Bloomberg.