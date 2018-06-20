Батьки подали до суду на сина за жебрацтво

У Великій Британії суд засудив 24-річного Метью Керлі до 1 року громадських робіт за те, що він порушив 5-річну заборону на спілкування з батьками. ЇЇ він отримав через те, що постійно випрошував гроші у батька і матері.

Про це повідомляє metro.co.uk.

У 2017 році Керлі засудили до 32 тижнів ув’язнення через утиски батьків і заборонили спілкуватися з ними протягом 5 років.

Суд постановив, що він завдавав 60-річному Полу і 51-річній матері Корін стрес і викликав у них тривогу. Але Керлі порушив заборону.

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Хлопець постійно брехав про причини, за якими йому були потрібні гроші. Одного разу Керлі заявив, що йому потрібно було йти на співбесіду, але у нього зламалася бритва і він не зміг збрити частину бороди. Батьки дали йому грошей, ймовірно, на перукаря, але він повернувся з бородою. Іноді Керлі писав батькам повідомлення з критикою, після чого знову просив гроші.

– Він набридав своїм батькам, вимагаючи грошей, і це призвело до звинувачень у минулому році. Але судячи з усього, ця поведінка відновилося. Минулого місяця за один день він подзвонив їм 30 разів, у тому числі і посеред ночі, – сказав прокурор Ліам Хант.

Адвокат Керлі Джулі Мейсі сказала, що після заборони чоловік користувався банківським рахунком своїх батьків. У в’язниці він зрозумів, що був неправий, і час в ув’язненні пішло йому на користь, додала Мейсі.

– У нього є друг, з яким він може пожити, тому справи налагоджуються. Він розуміє, що заподіяв батькам багато стресу, і це треба припинити. Схоже, в’язниця вплинула на нього в кращу сторону, – розповіла адвокат.

До речі, в травні в США батьки подали в суд на свого 30-річного сина, щоб змусити його з’їхати з їхнього будинку.

Фото: Daily Mail.