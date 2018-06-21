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Суд дозволив дівчині завагітніти від померлого партнера

В Австралії суд завершився рішенням на користь 25-річної Айли Крессуелл, дозволивши їй використати сперму партнера, який покінчив життя самогубством, для штучної інсемінації.

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Про це повідомляє Newsweek.

Суддя Браун заявила, що рішення Крессуелл не було “ірраціональною відповіддю на горе”, і висловила впевненість, що дитина буде оточена любов’ю, турботою і підтримкою.

Для позитивного рішення суду потрібно було довести, що хлопець хотів мати дітей, а також розуміння дівчиною фізичної, емоційної та фінансової складності виховання дитини.

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Дівчина знайшла 23-річного хлопця мертвим 23 серпня 2016 року. Пара зустрічалася близько 3 років, та вони планували одружитися і завести дітей в майбутньому.

Після смерті молодої людини, дівчина розповіла батькам, що шкодує про те, що не встигла завагітніти. Тоді вони прийняли спільне рішення вимагати термінового судового наказу про збір сперми Джошуа в найближчі 24 години і тримати біологічний матеріал в клініці ЕКО.

До речі, житель американського міста Філадельфія Кейден Коулман завагітнів через 10 років після зміни статі з жіночої на чоловічу.

Фото: amorez.

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