Суд дозволив дівчині завагітніти від померлого партнера

В Австралії суд завершився рішенням на користь 25-річної Айли Крессуелл, дозволивши їй використати сперму партнера, який покінчив життя самогубством, для штучної інсемінації.

Про це повідомляє Newsweek.

Суддя Браун заявила, що рішення Крессуелл не було “ірраціональною відповіддю на горе”, і висловила впевненість, що дитина буде оточена любов’ю, турботою і підтримкою.

Для позитивного рішення суду потрібно було довести, що хлопець хотів мати дітей, а також розуміння дівчиною фізичної, емоційної та фінансової складності виховання дитини.

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Дівчина знайшла 23-річного хлопця мертвим 23 серпня 2016 року. Пара зустрічалася близько 3 років, та вони планували одружитися і завести дітей в майбутньому.

Після смерті молодої людини, дівчина розповіла батькам, що шкодує про те, що не встигла завагітніти. Тоді вони прийняли спільне рішення вимагати термінового судового наказу про збір сперми Джошуа в найближчі 24 години і тримати біологічний матеріал в клініці ЕКО.

До речі, житель американського міста Філадельфія Кейден Коулман завагітнів через 10 років після зміни статі з жіночої на чоловічу.

Фото: amorez.