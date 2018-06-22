У США робот звільнив розробника без відома начальства

Розробника з Каліфорнії (США) і співзасновника стартапу Renly Ібрагіма Діалло звільнила комп’ютерна програма. Контракт був розірваний, хоча повинен був діяти ще майже 10 місяців.

Про це пише BBC.

Діалло отримав голосове повідомлення від свого безпосереднього керівника зі словами “Боже мій, з тобою все в порядку?”, але не став на нього відповідати.

У той же день він не зміг потрапити на роботу — пропуск не працював. Він звернувся до охоронця, який допоміг йому дістатися свого робочого місця.

Відділ кадрів пообіцяв Діалло розібратися з ситуацією. Проте така ж ситуація повторилася і на наступний день.

Крім того, він став втрачати доступ до робочих програм на комп’ютері, а один із співробітників повідомив, що обліковий запис Діалло в системі деактивовано.

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Через пару днів охорона веліла Діалло зібрати речі і залишити офіс.

Коли він звернувся безпосередньо до директора компанії, та запевнила, що програміста не планували звільняти і не віддавали такого розпорядження. Тим не менш, в певний момент глава компанії сама отримала листа з повідомленням про звільнення Діалло.

– Я просидів три тижні без роботи і без зарплати, поки зі мною переукладали договір і заново налаштовували всі необхідні рівні допуску. Тому я хотів пояснень, – розповідає Діалло.

Виявилося, що менеджер повинен був переукласти тимчасовий контракт з Діалло, але був звільнений і, ймовірно, не став цим займатися. Контракт закінчився, і система самостійно звільнила співробітника. Далі машина розпорядилася заблокувати пропуск Діалло, а потім відключити його робочий аккаунт.

– Автоматизація може бути активом для компанії, але повинні бути способи виправити ситуацію, якщо машина допустила помилку, – пише він.

За словами експерта в області штучного інтелекту Дейва Копліна, ця історія має стати застереженням для розвитку відносин людина-машина.

– Одним з фундаментальних навичок для всіх людей у світі штучного інтелекту є підзвітність. Навіть якщо алгоритм каже, що це правильна відповідь, це не завжди означає, що це так і є насправді, – прокоментував ситуацію експерт в області штучного інтелекту Дейв Коплін.

Раніше в Google заявили, що до 2029-го штучний інтелект прирівняють до людського.