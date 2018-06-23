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Дівчина розбила Ferrari за $660 тис. через кілька хвилин після оренди

У місті Веньлін (Китай) дівчина розбила Ferrari 458 вартістю в $660 тис. через кілька хвилин після того, як орендувала машину.

ферари

ДТП зняла камера відеоспостереження, яка була встановлена на одній з доріг, пише Daily Mail.

Дівчина втратила контроль над автомобілем через мокру дороги.

В результаті Ferrari врізалася в огорожу, після чого зіткнулася з BMW, яке влетіло в інший автомобіль.

Незадовго до аварії дівчина похвалилася відео з салону машини.

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– Перший раз за кермом Ferrari. Це дійсно дуже приголомшливе відчуття, — сказала вона на відео.

Чи була застрахована відповідальність китаянки, не повідомляється.

В результаті ДТП ніхто серйозно не постраждав.

Раніше у Києві 30-річна водій автомобіля Suzuki Liana пошкодила 3 чужих авто і врізалася у 2 бордюри.

Фото: wikipedia.org.

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