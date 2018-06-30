В Австрії визнали третю стать

Конституційний суд Австрії дозволив громадянам вказувати в офіційних документах третю стать.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рішення було прийняте після розгляду позову австрійця, який вимагав, щоб влада дозволила вказувати в графі для позначення статі “інша” або “інтер”.

– Вперше в житті я відчуваю, що мене визнають тим, ким я народився, – заявив позивач.

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Це рішення було підтримано низкою опозиційних партій, однак правопопулістська Австрійська партія свободи, що входить в урядову коаліцію, розкритикувала його і назвала “незрозумілим”, оскільки воно спричиняє численні проблеми, що стосуються військової служби або пенсійного віку.

Нагадаємо, першою країною в Євросоюзі, офіційно визнала третю стать, стала Німеччина. Пізніше її визнали і Нідерланди.

Як відомо, інтерсексуали – це люди з недостатньо розвиненими ознаками чоловічої або жіночої статі.

Фото: rbc.ua.