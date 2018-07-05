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Вікіпедія припинила роботу на 4 європейських мовах

Вікіпедія припинила роботу італійською, іспанською, латиською та польською версіями порталу. Онлайн-енциклопедія хоче привернути увагу до голосування в Європарламенті за директивою про авторське право в інтернеті.

википедия

Про це повідомляє DW.

– Замість того, щоб оновити закони про авторські права в Європі та сприяти участі всіх громадян в інформаційному суспільстві, директива передбачає зворотне – ставить під загрозу свободу спілкування онлайн, і обмежує доступ до інтернету, створюючи нові перешкоди і фільтри, – йдеться в повідомленні на стартовій сторінці чотирьох зазначених версій Вікіпедії.

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Автори повідомлення пишуть, що прийняття закону в його нинішній формі може істотно ускладнити обмін новинами в соціальних мережах або доступ до них через пошукові системи.

– Під загрозою опиниться також сама Вікіпедія, – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в квітні 2017 року на території Туреччини заблоковані всі мовні версії онлайн-енциклопедії Вікіпедія.

Фото: permassamuscolare.com.

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