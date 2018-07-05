Знизьте ціну негайно! Трамп вимагає від ОПЕК знизити ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп закликав Організацію країн-експортерів нафти знизити ціни на бензин.
Про це він написав у Twitter.
– Монополія ОПЕК повинна пам’ятати, що ціни на бензин ростуть, і вони мало що роблять з тим, щоб допомогти. У всякому разі, вони піднімають ціни вище, оскільки Сполучені Штати захищають деяких членів ОПЕК за дуже невеликі гроші… Знизьте ціну негайно! – написав він.
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Він також зазначив, що відносини США і ОПЕК повинні бути вигідні обом сторонам.
До речі, світові ціни на нафту в наступному 2019 року можуть зрости до $100 за барель.
Фото: CNN.
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