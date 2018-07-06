В Японії стратили лідера екстремістської секти Аум Сінріке – ЗМІ

В Японії стратили засновника і лідера екстремістської секти Аум Сінріке Секо Асахару. Крім нього були страчені кілька його прихильників.

Про це повідомляє телеканал NHK з посиланням на джерела.

У 2004 році Секо Асахару і 12 його прихильників засудили до смертної кари. З тих пір вони чекали виконання смертного вироку.

Адвокати намагалися оскаржити вирок і дійшли до Верховного суду, але він відмовив їм в апеляції.

Читайте: В Ірані стратили фізика-ядерника

У березні 1995 року учасники секти влаштували теракт в метро Токіо, розпорошивши нервово-паралітичний газ зарин. Тоді загинули понад 10 осіб, ще близько 6 тисяч постраждали.

Слідство у справі членів Аум Сінріке тривало понад 20 років. Всього винними були визнані майже 200 осіб, а 13 з них засуджені до смерті.

В останні кілька років Асахара відмовлявся зустрічатися з членами своєї сім’ї або адвокатами.

Релігійна секта Аум Сінріке була заснована в Японії в 1980-х роках. З моменту заснування вона привернула багато молодих прихильників. Її чисельність за різними даними становила від 30 до 50 тисяч чоловік. У 1994 році сектанти вбили вісім осіб, коли розпорошили газ зарин у місті Мацумото в Нагано.

Фото: ТАСС.