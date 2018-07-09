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Принц Вільям і Кейт Міддлтон хрестили сина

У Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу відбулося хрещення третьої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принц Луї.

крещение луи

Про це повідомляється у Twitter Кенсінгтонського палацу.

Хрещення проводив архієпископ Кентерберійський Джастін Велді.

Герцог і герцогиня Кембриджські хрещеними принца Луї обрали своїх друзів і родичів. Серед них Ніколас ван Катцем (рідний брат хрещеного батька принца Джорджа), Гай Пеллі (друг принців Вільяма і Гаррі), Кейт Лаура Міс (дружина близького друга принца Вільяма), Гаррі Обрі-Флетчер, Роберт Картер і Люсі Міддлтон (родичка Кетрін).

Принц Луї був одягнений у сорочку 178-річної давності. Її одягали в цілому 62 дитини, включаючи Єлизавету II, принців Вільяма і Гаррі.

Маленького принца похрестили в особливій срібній купелі Lily Font. Її виготовили в 1840 році на замовлення королеви Вікторії і принца Альберта для хрещення їх першої дитини.

Хрещення відвідали члени королівської родини: принц Гаррі, герцогиня Меган Маркл, принц Чарльз і герцогиня Корнуольська Камілла. Королева Єлизавета II і герцог Единбурзький Філіп на заході не були присутні.

Нагадаємо, зранку 23 квітня стало відомо, що Кейт Міддлтон екстрено доставили до пологового будинку на ранній стадії перейм.

А вже за кілька годин вона  народила спадкоємця престолу. 

Фото: gettyimages.

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