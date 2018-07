Принц Вільям і Кейт Міддлтон хрестили сина

Про це повідомляється у Twitter Кенсінгтонського палацу.

Хрещення проводив архієпископ Кентерберійський Джастін Велді.

Герцог і герцогиня Кембриджські хрещеними принца Луї обрали своїх друзів і родичів. Серед них Ніколас ван Катцем (рідний брат хрещеного батька принца Джорджа), Гай Пеллі (друг принців Вільяма і Гаррі), Кейт Лаура Міс (дружина близького друга принца Вільяма), Гаррі Обрі-Флетчер, Роберт Картер і Люсі Міддлтон (родичка Кетрін).

Принц Луї був одягнений у сорочку 178-річної давності. Її одягали в цілому 62 дитини, включаючи Єлизавету II, принців Вільяма і Гаррі.

Маленького принца похрестили в особливій срібній купелі Lily Font. Її виготовили в 1840 році на замовлення королеви Вікторії і принца Альберта для хрещення їх першої дитини.

Хрещення відвідали члени королівської родини: принц Гаррі, герцогиня Меган Маркл, принц Чарльз і герцогиня Корнуольська Камілла. Королева Єлизавета II і герцог Единбурзький Філіп на заході не були присутні.

Members of the Royal Family arrive at St James’s Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 июля 2018 г.