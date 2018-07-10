Водій Трампа подав в суд через маленьку зарплату

Водій президента США Дональда Трампа Ноель Сінтрон звернувся до суду через те, що компанія Trump Organization протягом багатьох років не оплачувала його понаднормову роботу.

Про це повідомляє CNBC.

Сінтрон працював на Трампа більше 25 років. Кількість робочих годин коливалася від 50 до 55 в тиждень. Відповідно до законодавства США, якщо людина працює більше 40 годин на тиждень, за кожну наступну годину вона повинна отримувати плату в 1,5 рази більше, ніж звичайна годинна ставка.

Читайте: Меланія Трамп осоромилась через “послання” на куртці

Водій також поскаржився, що йому не підвищували зарплату з 2010 року.

У Білому домі поки коментарів не надали.

Нагадаємо, минулого року представники інституту Knight First Amendment подали в суд на Трампа через блокування користувачів Twitter.

Фото: Twitter.