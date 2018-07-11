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У Криму помер онук Леоніда Брежнєва

10 липня в аннексированном Криму помер один з онуків генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Андрій. Йому було 57 років.

умер внук брежнева

Про це повідомляє ТАСС.

Голова партії Родина Костянтин Книрик розповів, що Брежнєв помер від інфаркту.

Брежнєв неодноразово висувався в якості кандидата в Держдуму РФ.

Також балотувався в губернатори Свердловської і Тульської областей, претендував на посаду віце-мера Москви.

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У 2004-2014 рр. був членом Комуністичної партії РФ.

У 2014 році став першим секретарем центрального комітету Комуністичної партії соціальної справедливості.

З 2016 року був членом партії Родина.

До речі, 7 липня на 90-му році життя помер знаменитий дисидент, співзасновник Української Гельсінської групи, автор Акту проголошення незалежності України Левко Лук’яненко.

Фото: Алексей Панов/ТАСС.

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