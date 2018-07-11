У Криму помер онук Леоніда Брежнєва

10 липня в аннексированном Криму помер один з онуків генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Андрій. Йому було 57 років.

Про це повідомляє ТАСС.

Голова партії Родина Костянтин Книрик розповів, що Брежнєв помер від інфаркту.

Брежнєв неодноразово висувався в якості кандидата в Держдуму РФ.

Також балотувався в губернатори Свердловської і Тульської областей, претендував на посаду віце-мера Москви.

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У 2004-2014 рр. був членом Комуністичної партії РФ.

У 2014 році став першим секретарем центрального комітету Комуністичної партії соціальної справедливості.

З 2016 року був членом партії Родина.

До речі, 7 липня на 90-му році життя помер знаменитий дисидент, співзасновник Української Гельсінської групи, автор Акту проголошення незалежності України Левко Лук’яненко.

Фото: Алексей Панов/ТАСС.