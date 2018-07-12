Найкращий президент США – американці зробили вибір

44% американців назвали найкращим президентом США, що правив за їхнього життя, Барака Обаму.

Дані наводить американський центр вивчення громадської думки Pew.

Американців попросили у вільній формі відповісти на питання: “Хто з президентів за час вашого життя найкраще виконував свою роботу?”. У підсумкових результатах враховували перші два місця.

За даними дослідження, Барака Обаму назвали першим або другим 44% американців, 33% вибрали Білла Клінтона і ще 32% вважають найкращим президентом США Рональда Рейгана.

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19% американців обрали першим чи другим варіантом нинішнього президента Дональда Трампа, що можна порівняти з результатом 2011 року Обами. Так, 7 років тому першим або другим у рейтингу президентів США Обаму називали лише 20% респондентів.

Дослідники також звернули увагу, що Джона Кеннеді назвали найкращим президентом чверть тих, хто жив при ньому, хоча в підсумковому рейтингу він набрав 12%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має найнижчий рейтинг підтримки населення серед президентів за останні 70 років.

Фото: Getty Images.