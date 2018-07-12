PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Найкращий президент США – американці зробили вибір/

Найкращий президент США – американці зробили вибір

44% американців назвали найкращим президентом США, що правив за їхнього життя, Барака Обаму.

обама

Дані наводить американський центр вивчення громадської думки Pew.

Американців попросили у вільній формі відповісти на питання: “Хто з президентів за час вашого життя найкраще виконував свою роботу?”. У підсумкових результатах враховували перші два місця.

За даними дослідження, Барака Обаму назвали першим або другим 44% американців, 33% вибрали Білла Клінтона і ще 32% вважають найкращим президентом США Рональда Рейгана.

Читайте: Трамп порушив майже сторічну традицію президентів США

19% американців обрали першим чи другим варіантом нинішнього президента Дональда Трампа, що можна порівняти з результатом 2011 року Обами. Так, 7 років тому першим або другим у рейтингу президентів США Обаму називали лише 20% респондентів.

Дослідники також звернули увагу, що Джона Кеннеді назвали найкращим президентом чверть тих, хто жив при ньому, хоча в підсумковому рейтингу він набрав 12%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має найнижчий рейтинг підтримки населення серед президентів за останні 70 років.

Фото: Getty Images.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка