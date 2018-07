Трамп отримав “дуже приємну записку” від Кім Чен Ина

Лист Трамп опублікував в Twitter.

– Дуже приємна записка від лідера Північної Кореї Кіма. Досягнутий великий прогрес! – написав Трамп.

У своєму посланні Кім Чен Ин подякував Трампа за “енергійні і надзвичайні зусилля” для того, щоб зблизити відносини між двома країнами.

– Я глибоко переконаний, що тверда воля, щирі зусилля і унікальний підхід, продемонстровані мною і вами, пане президент, з метою поліпшення відносин між КНДР і США, безперечно принесуть результати, – зазначив Кім Чен Ин.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.