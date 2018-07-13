Трамп отримав “дуже приємну записку” від Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп отримав офіційний лист від лідера КНДР Кім Чен Ина. Він назвав лист доказом істотного прогресу між двома країнами.

Лист Трамп опублікував в Twitter.

– Дуже приємна записка від лідера Північної Кореї Кіма. Досягнутий великий прогрес! – написав Трамп.

У своєму посланні Кім Чен Ин подякував Трампа за “енергійні і надзвичайні зусилля” для того, щоб зблизити відносини між двома країнами.

– Я глибоко переконаний, що тверда воля, щирі зусилля і унікальний підхід, продемонстровані мною і вами, пане президент, з метою поліпшення відносин між КНДР і США, безперечно принесуть результати, – зазначив Кім Чен Ин.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

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Він також висловив готовність до практичних дій та подальшої зустрічі з президентом Трампом.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели зустріч на саміті в Сінгапурі. Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.

Після довготривалих переговорів Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали важливий документ. США також заявили про готовність зняти санкції з КНДР після повної відмови від ядерної зброї.

Фото: almanar.com.