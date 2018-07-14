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Трамп запізнився на зустріч з королевою Єлизаветою

Королева Великої Британії Єлизавета II більше 10 хвилин чекала прибуття президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії біля Віндзорського замку.

Про це повідомляє Metro.

Під час очікування Єлизавета II кілька разів перевіряла свої годинники.

– Ох, вона тільки що перевірила час на годиннику. Королева не любить запізнень, — написала в Twitter королівський репортер Патриція Требле.

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Користувачі соціальних мереж обурилися грубою поведінкою Трампа, який “продемонстрував відсутність класу”.

Вони також вказали на те, що під час проходу поруч з гвардійцями Трамп йшов перед Єлизаветою II, а не поруч з нею.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зустрілася з Трампом. Вона заявила, що президент США повинен говорити з президентом РФ Володимиром Путіним з позиції сили.

Фото: Twitter.

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