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Багаторічна дурість США: Трамп назвав причину поганих відносин з РФ

Відносини між США і Росією зіпсовані через “багаторічну дурість” Америки.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав президент США Дональд Трамп.

– Наші відносини з Росією ніколи не були такими поганими через багаторічну дурість США, а тепер ще й “полювання на відьом”, – написав він.

ДивітьсяНі агресії РФ, Північний потік-2 і перспективи членства України – підсумок саміту НАТО

Також Трамп висловив звинувачення в бік свого попередника Барака Обами.

За його словами, Обама винен у бездіяльності після того, як ФБР попередило його про ймовірне втручання Росії у вибори президента США.

До речі, сьогодні в столиці Фінляндії зустрічаються президенти США і Росії. Серед головних питань – Україна і Сирія.

Фото: flickr.com/gageskidmore.

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