Принци Чарльз та Вільям відмовилися від зустрічі з Трампом – ЗМІ

Принц Чарльз і принц Вільям відмовилися зустрічатися з президентом США Дональдом Трампом під час його візиту до Великої Британії.

Про це повідомляє The Times.

– В ході неофіційних обговорень принци Чарльз та Вільям дали чітко зрозуміти, що не хотіли б приймати участь у візиті президента, – йдеться в повідомленні.

У Букінгемському палаці заявили, що тур Трампа не був державним візитом, і що єдиний план, який було складено, включав зустріч з королевою.

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– Тим не менш, добре обізнане джерело сказало, що старші радники турбувалися з приводу небажання Чарльза та Вільяма участь у зустрічі з Трампом, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II більше 10 хвилин чекала прибуття президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії біля Віндзорського замку.

Фото: ВВС.