Трамп похвалився грошима НАТО і “чудовою зустріччю з Путіним

Президент США Дональд Трамп похвалився грошима, які йому вдалося зібрати з НАТО і чудовою зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

– У мене була чудова зустріч з НАТО. Вони заплатили на $33 млрд більше заплатять сотні мільярдів в майбутньому лише завдяки мені. НАТО був слабким, але тепер він знову сильний (погано для Росії). Преса ж тільки сказала, що я грубив лідерам, і не згадала про гроші! – написав він.

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Трамп також похвалився зустріччю з Путіним, яка викликала обурення і критику з боку американських ЗМІ і політиків. Під час зустрічі американський президент фактично став на бік Кремля у питанні російського втручання в американські вибори.

– Хоча у мене була чудова зустріч з НАТО, під час якої я зібрав купу грошей, у мене була ще краща зустріч з Володимиром Путіним з Росії. Прикро, так про це не написали в репортажах. Фейкові новини збожеволіли, – зазначив Трамп.

До слова, американський сенатор Джон Маккейн розкритикував виступ президента США Дональда Трампа на Саміті в Гельсінкі, назвавши його “одним з найганебніших за всю історію”.

Фото: Getty Images.