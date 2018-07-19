Страйк в Ryanair: лоукостер скасує до 600 рейсів

Ірландський лоукостер Ryanair скасує до 300 рейсів на добу 25 і 26 липня в Іспанії, Португалії та Бельгії через страйк бортпровідників в цих трьох країнах.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Протестні дії торкнуться близько 24% з більш ніж 830 перельотів в/з Іспанії, 27% з 180 рейсів в/з Португалії і 31% – з 160 польотів в/з Бельгії.

Ryanair зв’язалася з 50 тис. пасажирами, які повинні були летіти на скасованих рейсах в ці два дні, і запропонувала їм альтернативні варіанти перельотів на різні дати або повне відшкодування вартості квитків. Їх кількість становить приблизно 12% з 430 тис. пасажирів, які авіакомпанія перевозить в Європі.

Раніше повідомлялося, що профспілки, що представляють кабінні екіпажі Ryanair, закликали до проведення страйків у липні – одному з найбільш активних місяців для авіаперевізника.

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Об’єднана профспілка бортпровідників компанії в європейських країнах Cabin Crew United заявила, що за останні 7 місяців не було ніякого прогресу в переговорах з Ryanair.

На початку липня Cabin Crew United опублікувала список вимог з восьми пунктів, включаючи поліпшення економічних умов і безпеки для бортпровідників, а також створення “справедливої і сприятливою культури праці”.

Котирування акцій Ryanair в ході торгів у четвер на торгах в Лондоні опустилися на 0,35%, у Дубліні – на 0,5%.

Раніше Ryanair вніс зміни в розклад авіарейсів з Києва та Львова.

Фото: Getty Images.