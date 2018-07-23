Трамп накинувся на ЗМІ і заявив, що ні в чому не поступився Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що говорив з Володимиром Путіним про вигоди для обох країн і ні в чому йому не поступився.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
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– Коли ви чуєте фейкові новини, які негативно говорять про мою зустріч з президентом Путіним, і що я поступився, пам’ятайте: я ні в чому не поступився, ми просто говорили про майбутні вигоди для обох країн. Також ми знайшли спільну мову, що дуже добре, але тільки не для продажних медіа, – заявив Трамп.
Нагадаємо, Факти ICTV зібрали ключові тези з прес-конференції Трампа і Путіна в Гельсінкі.
Фото: Getty Images.
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