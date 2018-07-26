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Акції Facebook рекордно обвалилися на 24% – причина

Після квартального звіту про стан справ у компанії Facebook, її втрати становлять близько $130 млрд.

Facebook

Про це повідомляє Bloomberg.

У звіті йдеться, що квартальна виручка Facebook склала близько $13 млрд, що виявилося нижче запланованих показників. Число користувачів, які заходять у соцмережу кожного дня, збільшилося до 1,47 млрд людей – замість очікуваних 1,49 млрд.

Обвал акцій також спровокували негативні показники за темпами зростання прибутку.

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Власник Facebook Марк Цукерберг особисто втратив $17 млрд і тепер може вибути з першої трійки багатіїв.

Він досяг третього місця в списку найбагатших людей планети за версією Bloomberg на початку липня. Його статки оцінювалися в $81,6 млрд.

Раніше Facebook оштрафували на $660 тис. за витік персональних даних користувачів.

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