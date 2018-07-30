PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Президента Грузії оштрафували за куріння в США/

Президента Грузії оштрафували за куріння в США

Президента Грузії Георгій Маргвелашвілі оштрафували на $750 за куріння в готелі в США.

Про це повідомляє газета Prime Time.

У березні Маргвелашвілі перебував з візитом у США, він зупинився в п’ятизірковому готелі. Через деякий час в готелі спрацювала пожежна тривога.

Прибулі пожежники виявили Георгія Маргвелашвілі, який курив у власному номері.

Читайте: 5 реальних досягнень Грузії

За інформацією видання, президента Грузії оштрафували на $750. Проте пізніше Маргвелашвілі ще кілька разів штрафували за куріння в готелі. Розмір штрафу, за інформацією видання, покривався за рахунок держбюджету Грузії.

У травні 2018 року предметом звинувачень проти президента Грузії Георгій Маргвелашвілі стали його відрядження.

У жовтні минулого року стало відомо, що президент витратив у закордонних відрядженнях до 200 000 ларі (близько $82 тис.).

До речі, в травні президента Румунії Клауса Йоханніса оштрафували на 2 тисячі леїв (€444) за використання слова “кримінальники”.

Фото: Facebook.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка