PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / У Грузії дозволили курити марихуану/

У Грузії дозволили курити марихуану

Конституційний суд Грузії прийняв рішення про легалізацію вживання марихуани в країні.

Про це повідомляє Грузія Online.

З вимогою скасувати адміністративну відповідальність за вживання марихуани до суду звернулися члени партії Гірчі Зураб Джапарідзе і Вахтанг Мегрелашвілі.

На їх думку, вживання марихуани є сферою, захищеною правом людини на вільний розвиток особистості.

Читайте: Алкоголь чи наркотики? Як шкідливі звички змінюють ваше тіло – ТЕСТ

Позивачі зазначили, що такі дії не ставлять під загрозу публічний інтерес, тому будь-яке покарання за вживання марихуани порушує статті 16 Конституції Грузії.

Конституційний суд погодився з цими доводами і скасував адміністративну відповідальність, таким чином повністю легалізував вживання марихуани.

Але обмеження все одно залишилися: не можна продавати і зберігати, а також палити біля шкіл та у транспорті.

До речі, в липні минулого року в Неваді легалізували марихуану в розважальних цілях.

Фото: ipress.ua.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка