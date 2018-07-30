У Грузії дозволили курити марихуану

Конституційний суд Грузії прийняв рішення про легалізацію вживання марихуани в країні.

Про це повідомляє Грузія Online.

З вимогою скасувати адміністративну відповідальність за вживання марихуани до суду звернулися члени партії Гірчі Зураб Джапарідзе і Вахтанг Мегрелашвілі.

На їх думку, вживання марихуани є сферою, захищеною правом людини на вільний розвиток особистості.

Читайте: Алкоголь чи наркотики? Як шкідливі звички змінюють ваше тіло – ТЕСТ

Позивачі зазначили, що такі дії не ставлять під загрозу публічний інтерес, тому будь-яке покарання за вживання марихуани порушує статті 16 Конституції Грузії.

Конституційний суд погодився з цими доводами і скасував адміністративну відповідальність, таким чином повністю легалізував вживання марихуани.

Але обмеження все одно залишилися: не можна продавати і зберігати, а також палити біля шкіл та у транспорті.

До речі, в липні минулого року в Неваді легалізували марихуану в розважальних цілях.

Фото: ipress.ua.