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КНДР виробляє нові міжконтинентальні балістичні ракети

Розвідка США отримала дані про те, що КНДР продовжує виробляти нові міжконтинентальні балістичні ракети.

кндр

Про це повідомляє The Washington Post.

– Нещодавно отримані дані, в тому числі знімки супутників, зроблені в останні тижні, показують, що щонайменше одна і, можливо, дві ракети з рідким паливом знаходяться на великому дослідному об’єкті в Санумдозі, на околиці Пхеньяна, – йдеться в повідомленні.

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Це не передбачає розширення військових можливостей Північної Кореї, але показує, що робота над сучасною зброєю триває незважаючи на домовленості з США.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР більше не становить ядерної загрози.

Фото: Google.

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