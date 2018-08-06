У Німеччині двоє пенсіонерів втекли з будинку престарілих на фестиваль хеві-металу

У Німеччині з будинку престарілих пропали двоє пенсіонерів. Працівники забили на сполох і звернулися до поліції.

Про це пише The Independent.

З’ясувалося, що вони втекли на найбільший світовий фестиваль хеві-металу Wacken Open Air, який проходив у Вакені на півночі Німеччини з 2 по 4 серпня.

Пенсіонерів знайшли о 3.00, вони були “збентежені і розгублені”, розповіла прес-секретар місцевої поліції Мерлен Нойфельд.

– Їм, безумовно, сподобався фестиваль, — сказала вона.

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Літні рокери не хотіли повертатися, але їх все одно відвезли в будинок престарілих в супроводі патрульної машини.

Серед хедлайнерів фестивалю цього року були Judas Priest, Danzig, Red Hot Chili Peppers і In Flames.

Раніше e білоруському Світлогорську троє дітей 3-4 років пішли з дитячого садка, дісталися до залізничної станції і відправилися кататися на поїзді.