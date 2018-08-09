Нове гучне затримання журналістки в Білорусі

У Мінську (Білорусь) затримали головного редактора інформаційної компанії БелаПАН Ірину Левшин у справі про незаконний доступ до платної інформації державного агентства БелТА.

Інформацію підтвердив Слідчий комітет Білорусі, повідомляє БелаПАН.

Відзначається, що журналістка затримана “у кримінальній справі про несанкціонований доступ до комп’ютерної інформації державного інформагентства БелТА”.

– З нею проводяться слідчі дії, – заявив начальник відділу інформації і зв’язку з громадськістю центрального апарату СК Сергій Кабаковіч.

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Зв’язок з Левшиною пропав вранці 9 серпня. Вона не прийшла на роботу у звичайний час, її мобільний телефон відключений. Її дочка виявила в квартирі Левшиної сліди обшуку і розкритий системний блок комп’ютера.

Нагадаємо, 7 серпня Слідчий комітет Білорусі затримав головного редактора сайту Tut.by Марину Золотова за підозрою у зломі державного інформагентства БелТА.