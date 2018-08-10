Лукашенко назвав росіян варварами і звинуватив РФ у невиконанні зобов’язань

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія не виконує зобов’язання в рамках Євразійського економічного союзу і створює недобросовісну конкуренцію.

Про це пише БЕЛТА.

– У нас зараз важкий період — росіяни ведуть себе по-варварськи по відношенню до нас, публічно про це кажу. Вони від нас вимагають чогось, наче ми васали у них, а в рамках ЄАЕС, куди вони нас запросили, а виконувати свої зобов’язання не хочуть. Ось вони і створюють неконкурентну ситуацію, — заявив Лукашенко.

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Він зазначив, що Росія дорікає західним країнам у створенні “неконкурентної переваги”, а сама чинить так само з Білоруссю.

– Це тема нашої майбутнього розмови з президентом Росії. Але ми повинні працювати в тих умовах, в яких сьогодні існуємо, — додав він.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що Білорусь готова закрити кордони з Росією.

Фото: dreamstime.