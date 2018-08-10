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Путін дав обіцянку Макрону щодо Сенцова

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв главі Франції Еммануелю Макрону відреагувати на ситуацію з українським режисером Олегом Сенцовим і швидко поширити інформацію про стан його здоров’я.

Про це 10 серпня повідомила прес-служба президента Франції.

– Президент Республіки передав президенту Путіну свої побоювання, враховуючи, що стан здоров’я Сенцова, схоже, небезпечно погіршився, і важливість того, щоб Росія терміново знайшла гуманітарне вирішення ситуації. Президент Республіки зробив кілька пропозицій з цього приводу. Президент Путін пообіцяв відреагувати на це і швидко поширити інформацію про стан здоров’я Сенцова, – розповіли в прес-службі.

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Нагадаємо, 8 серпня сестра режисера Наталія Каплан повідомила, що Сенцов знаходиться в надзвичайно поганому стані.

Вчора уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова опублікувала фото Сенцова, зроблені у колонії Білий ведмідь в Лабитнангі на 88-й день голодування. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивиться телевізор, читає книги.

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