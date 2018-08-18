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Помер екс-генсек ООН Кофі Аннан

Колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан помер у віці 80 років.

Про це повідомляє ВВС.

Аннан є лауреатом Нобелівської премії миру.

Читайте: Померла відома актриса Тамара Дегтярьова

Він народився в Гані в 1938 році. Був генеральним секретарем ООН з 1997 по 2006 рік. Нобелівської премії миру удостоївся в 2001 році. Після 2006 року Аннан був спеціальним посланцем ООН в Сирії, очолюючи зусилля з пошуку мирного вирішення конфлікту.

Нагадаємо, 12 серпня помер британський лауреат Нобелівської премії з літератури Відіадхар Сураджпрасад Найпол. Йому було 85 років.

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