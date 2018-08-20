Apple видаляє 25 тис. додатків – причина

Apple видаляє 25 тисяч нелегальних програм з азартними іграми з App Store через звинувачення китайських ЗМІ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на китайський державний телеканал CCTV.

Причиною стали попередні звинувачення Apple з боку китайскоих ЗМІ в тому, що виробник не стежить за тим, щоб фільтрувати і блокувати нелегальний контент.

– Компанія Apple сама встановила правила для додатків в своєму онлайн-магазині, але не слідує їм, що призвело до поширення фіктивних лотерейних додатків і нелегальних азартних ігор, – йдеться в повідомленні.

В Apple не підтвердили скільки саме додатків вони видалили, але зі звинуваченнями погодилися.

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– Додатки з азартними іграми заборонені в App Store в Китаї. Ми вже прибрали багато додатків і розробників, які намагалися поширювати нелегальні ігрові програми в нашому App Store, – відзначили в компанії.

Державні ЗМІ Китаю вважають, що через подібні додатки ошукані люди втрачають багато грошей.

Китайський ринок є одним з найбільших і найважливіших для Apple.

За інформацією WSJ, App Store пропонує близько 1,8 млн додатків у Китаї, і якщо Apple дійсно видалить 25 тис. з них, загальна кількість скоротиться на 1,4%.

До речі, 17 серпня в Туреччині ритейлери припинили приймати від клієнтів замовлення на мобільні телефони iPhone компанії Apple.

Фото: dreamstime.