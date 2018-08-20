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США введуть санкції проти банків і фірм, що фінансують Північний потік-2 – WSJ

Влада США підготувала законопроект про введення нових санкцій, які завадять завершити будівництво газопроводу Північний потік-2 між Росією і Німеччиною.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на діючих і колишніх американських чиновників.

– Обмеження планують ввести відносно компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу, або ж банків і інших фірм, що фінансують Північний потік-2. Нові санкції можуть ввести протягом декількох тижнів, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Північний потік-2: Столтенберг відповів на критику Трампа

США стурбовані тим, що новий газопровід посилить залежність Європи від російського природного газу. Разом з тим, Вашингтон має намір заздалегідь попередити Євросоюз про введення санкцій.

Нагадаємо, що канцлер ФРН Ангела Меркель відповіла на заяву президента США Дональда Трампа щодо того, що Німеччина повністю контролюється Росією у зв’язку з будівництвом газопроводу Північний потік-2.

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