У Польщі вперше застосували закон про нацпам’ять проти українського історика

Люблінський воєвода Пшемислав Чарнек подав до суду на українського історика Григорія Купріяновича за висловлювання щодо українців-жертв Армії Крайової у 1944 році.

Про це повідомив міністр МЗС Павло Клімкін в Facebook.

В Польщі йому закидають порушення нової редакції закону про польський інститут національної пам’яті.

Підставою для позову став виступ Купріяновича 8 липня у селі Сагринь на відкритті пам’ятника місцевим українським селянам, які в 1944 році стали жертвами каральної акції підрозділи Армії Крайової.

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– “Виною” Купріяновича, наскільки я розумію, стало те, що він мав сміливість сказати, хто був жертвою, а хто скоїв злочин, тобто ще раз озвучив давно відомі факти, які досі нікому навіть в голову не приходило оскаржувати, – пояснив Клімкін.

Нагадаємо, 1 березня в Польщі набув чинності закон про Інститут національної пам’яті, який розширює повноваження установи у справі розслідування злочинів, скоєних проти польського народу”.

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